Em janeiro, 64 times na Copa SP No dia em que se comemora a fundação da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, será conhecido o time campeão da Copa São Paulo de Juniores de 2003. Como ocorreu este ano, o próximo torneio terá 64 times convidados pela Federação Paulista de Futebol, divididos em 16 grupos, que começarão a ser disputados no dia 5 de janeiro. Apenas os campeões desses grupos, que terão quatro times cada um jogando todos contra todos dentro do grupo, passarão às oitavas-de-final do torneio, a serem disputadas no dia 15. As quartas estão marcadas para o dia 19 e as semifinais, para o dia 22. O clube campeão receberá um prêmio de R$ 50 mil, cabendo a metade para o vice. A partir das oitavas, o regulamento diz que, havendo empate, haverá prorrogação de 30 minutos. Caso persista o empate, haverá disputa de pênaltis para decidir o vencedor. Os participantes dos 111 jogos só poderão ser atletas nascidos entre 1982 e 1985 (cada time pode, ainda, inscrever seis jogadores nascidos em 1986). E haverá a parada de dois minutos em cada tempo para instrução dos técnicos aos seus times. As sedes: São José dos Campos, Taubaté, Indaiatuba, São Vicente, Serra Negra, Americana, Leme, Mococa, Capivari, Bauru, Limeira, Osasco, Sorocaba, Barueri, Suzano e Santo André. A única que nunca havia sediado um grupo da Taça é São Vicente. Todos os grandes times brasileiros estarão representados, com a notável exceção do Vasco.