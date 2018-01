Em jogo com apagões, Palmeiras empata e fica em 1º na chave da Copinha

Não foi fácil, mas o Palmeiras conseguiu ficar com a liderança do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Debaixo de muita chuva e com dois apagões no estádio Joaquinzão, o time alviverde empatou por 1 a 1 com o anfitrião Taubaté, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos.

Os dois entraram em campo já classificados para a segunda fase e brigavam pela liderança. Por fim, ambos terminaram com sete pontos, mas o Palmeiras ficou na frente pelo saldo de gols: oito contra seis.

Os adversários da próxima fase vão ser conhecidos nesta terça-feira, com a realização dos duelos do Grupo 28: São Bento x Botafogo-PB e Manthiqueira x Bahia.

Em um campo pesado por conta da forte chuva que caiu em Taubaté, os times tiveram dificuldades para fazer a bola rolar com qualidade e a disputa foi de bastante contato físico, com muitas faltas. Diante deste cenário, as finalizações de fora da área pareciam a melhor alternativa, e foi assim que o Taubaté abriu o placar. Aos 35 minutos, Erlohan arriscou de longe e viu a bola pingar antes de morrer dentro do gol.

A chuva apertou nos minutos finais da etapa inicial e o retorno do segundo tempo foi atrasado por um apagão no Joaquinzão. Após 15 minutos, os refletores do estádio voltaram a oscilar e foram reacendidos após cerca de 20 minutos.

O jogo seguiu duro, com o campo ainda mais prejudicado, mas o Palmeiras buscou o empate. Aos 33 minutos, Fernando aproveitou cruzamento de Mailton e chutou no canto do gol para deixar tudo igual no placar.