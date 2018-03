Em jogo com seis gols, Juventus e Sampdoria empatam na Itália

Juventus e Sampdoria fizeram uma partida emocionante e empataram por 3 a 3, neste sábado, na despedida das duas equipes do Campeonato Italiano. Após 38 rodadas, a Juventus terminou o campeonato na terceira colocação e garantiu uma vaga na Liga dos Campeões. Já a Sampdoria acabou o Italiano com 60 pontos. Caso a Udinese não vença o Milan no domingo, a equipe de Gênova garantirá a sexta posição e um lugar na Copa da Uefa. Veja também: Classificação / Resultados O atacante Del Piero abriu o placar para a Juventus logo aos sete minutos e o francês Trezeguet ampliou, de pênalti, aos 16. Seis minutos depois, Antonio Cassano diminuiu para a Sampdoria e Maggio empatou para o time de Gênova aos 39. Nos acréscimos do primeiro tempo, o goleiro Belardi ainda defendeu um pênalti cobrado por Cassano. No segundo tempo, Del Piero colocou a equipe de Turim novamente na frente do placar ao marcar, de pênalti, aos 20 minutos. Foi o seu 21º gol no Italiano e o atacante assumiu a liderança isolada da artilharia. Aos 35, a Sampdoria reagiu e empatou com Vicenzo Montella.