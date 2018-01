Em jogo de classificados, Bayern vence líder Atlético de Madrid

Já classificados para o mata-mata da Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Atlético de Madrid fizeram um jogo morno nesta terça-feira, no encerramento do Grupo D. Jogando em casa, o time alemão venceu por 1 a 0 e acabou com a invencibilidade do rival espanhol. O Atlético era o único com aproveitamento de 100% nesta fase de grupos.

Apesar da derrota, o Atlético terminou a fase na liderança, com 15 pontos. O Bayern, em segundo, chegou aos 12. Ambos já entraram em campo classificados para as oitavas de final. No outro jogo da chave, PSV Eindhoven e Rostov empataram sem gols na Holanda. Com o resultado, o surpreendente Rostov ficou em terceiro, com 5 pontos, e se garantiu no mata-mata da Liga Europa. Na lanterna, o PSV obteve apenas um ponto.

No embalo da torcida, o Bayern de Munique foi para cima nos primeiros minutos e Douglas Costa e Robert Lewandowski deram trabalho para a defesa espanhola. Foi do Atlético, a primeira boa chance de gol, aos 9 minutos, com Carrasco. O goleiro Neuer fez a defesa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Do outro lado, o Bayern buscava o ataque também com Renato Sanches e Robben. Mas foi Lewandowski o responsável por abrir o placar, aos 28 minutos. Em cobrança de escanteio com categoria, o atacante polonês mandou por cima da barreira e venceu o goleiro Oblak. Foi seu 20º gol em 30 partidas pelo Bayern da competição europeia.

Nos primeiros minutos da segunda etapa, só o Bayern praticamente jogou. Com seu quarteto ofensivo, tomou conta das ações. Porém, criava poucas jogadas mais perigosas. Parando na boa defesa atleticana, o time da casa perdeu ritmo aos poucos. E o técnico Carlo Ancelotti decidiu poupar Douglas Costa, Robben e Lewandowski.

Sem maiores emoções, os dois times passaram a adotar postura mais cautelosa em campo e, já classificados, aceitaram o placar.