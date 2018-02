Em jogo dramático, Porto se classifica Num jogo dramático, decidido apenas nos minutos finais, o Porto derrotou o Chelsea por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira e garantiu sua vaga na segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. Atual campeão da Europa, o time português esteve à beira não só da eliminação no Grupo H, como também correu risco de ficar de fora inclusive da Copa da Uefa. Mas reagiu; conseguiu vencer e se manteve vivo na defesa do título. Já classificado, o Chelsea entrou em campo mais tranqüilo e abriu a contagem ainda no primeiro tempo, com gol de Damien Duff, aos 34 minutos. Nervoso, o Porto só conseguiu se equilibrar a partir da metade do segundo tempo. Num chute da entrada, o brasileiro Diego (ex-Santos) empatou a partida. A quatro minutos do final, Benni McCarthy virou, com um gol de cabeça. A vitória do Porto colocou um fim nas pretensões do CSKA, do brasileiro Vágner Love. O time russo venceu o PSG, em Paris por 3 a 1, mas mesmo assim, terminou esta fase em terceiro lugar. Todos os gols do CSKA foram marcados por Sergei Semak. Fabrice Pancrate fez o único gol do time francês. Após a última rodada da fase de classificação, a classificação ficou da seguinte maneira: Chelsea fechou a fase em primeiro com 13 pontos. O Porto terminou em segundo com 8; CSKA foi terceiro com 7 e o PSG o último com apenas 5 pontos ganhos. A classificação deu um novo ânimo para o Porto, que no dia 12 enfrenta o Once Caldas (COL), no Japão, na final da Copa Intercontinental - torneio que tradicionalmente opõe o campeão europeu e o sul-americano. CLASSIFICADOS - Os outros classificados na Copa dos Campeões foram o Arsenal e o Werder Bremen. O time inglês goleou em casa o Rosenborg por 5 a 1, enquanto a equipe alemã eliminou o Valencia, na Espanha, com uma vitória por 2 a 0. Os outros jogos: Panathinaikos (GRE) 4 x PSV (HOL) 1, Celtic (ESC) 0 x Milan (ITA) 0, Shakhtar (UCR) 2 x Barcelona (ESP) 0 e Internazionale (ITA) 3 x Anderlecht (BEL) 0.