Em jogo eletrizante, Internazionale bate Roma por 5 a 3

MILÃO - A 24.ª rodada do Campeonato Italiano foi encerrada neste domingo com um duelo digno de final, cheio de emoção e gols. Melhores equipes do país na temporada passada, Internazionale e Roma se enfrentaram no Estádio Giuseppe Meazza e a equipe de Milão se deu melhor com a vitória por 5 a 3, que a manteve viva na luta pelo hexa nacional e deixou a rival bem longe do líder Milan.

Agora com 44 pontos, a Internazionale está na terceira colocação da competição. A diferença para o seu rival de cidade é de cinco pontos, mas o time tem um jogo a menos - a ser realizado no próximo dia 16 contra a Fiorentina, em Florença. Entre os dois está o Napoli, com 46 pontos. Já a equipe romana despencou na tabela de classificação e ocupa a sétima posição, com 39 pontos.

Em campo, as emoções começaram logo aos três minutos, quando o meia holandês Sneijder abriu o placar para a Internazionale. Dez minutos depois, o volante brasileiro Fábio Simplício empatou o jogo. Antes do intervalo, a equipe da casa voltou a ficar na frente no marcador - aos 35, o atacante camaronês Samuel Eto´o acertou um belo chute rasteiro e cruzado no canto direito do goleiro brasileiro Júlio Sérgio.

Na segunda etapa, mais emoção para os torcedores. Aos 17 minutos, Burdisso cometeu pênalti e foi expulso, deixando a Roma com um jogador a menos. No minuto seguinte, Eto´o marcou o terceiro da Internazionale na cobrança da penalidade. Aos 26, o brasileiro Thiago Motta fez o quarto da equipe de Milão, mas o time romano, mesmo em desvantagem numérica em campo, correu atrás do prejuízo e conseguiu dois gols - aos 30, com o montenegrino Vucinic, e aos 36, com Loria.

Com o placar em 4 a 3, a Roma foi toda ao ataque para conseguir o empate e permitiu os contragolpes da Internazionale. Num deles, já aos 45 minutos, o volante argentino Cambiasso decretou a vitória da equipe de Milão.

