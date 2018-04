Em jogo emocionante, Lazio vence Juventus e vai à final da Copa da Itália

ROMA - A Lazio sofreu para vencer a Juventus por 2 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Olímpico de Roma, e se classificar para decidir a Copa da Itália. A equipe romana vencia até os 46 minutos do segundo tempo, quando os visitantes marcaram o gol que levaria a partida à prorrogação. Mas, no minuto seguinte, Floccari decidiu o jogo.

Mas a Lazio não saiu do Estádio Olímpico só com motivos para comemorar. Isso porque o brasileiro Hernanes chocou seu rosto contra Peluso numa bola aérea e caiu aparentando estar desacordado no gramado. Sangrando, foi imobilizado e retirado de carrinho do jogo. O clube ainda não informou o estado de saúde do brasileiro.

Precisando vencer depois de um empate em 1 a 1 em Turim, a Lazio saiu na frente com González, de cabeça, após cruzamento de Ledesma, aos 8 minutos do segundo tempo. Antes, no começo do jogo, a Juventus reclamou bastante de um pênalti claro de Marchetti sobre Vucinic, não marcado pelo árbitro.

Na segunda etapa, o jogo seguiu igual até os 46 minutos, quando o chileno Vidal deixou tudo igual na saída de Marchetti. No lance seguinte, Mauri cruzou, a zaga da Juventus deu bobeira e Floccari fez de cabeça.

Por conta da lesão de Hernanes e das substituições, o jogo teve seis minutos de acréscimos e a Juventus acreditou no empate. Aos 49, Giovinco chutou, o goleiro deu rebote e Marchiso perdeu chance incrível, com o gol aberto.

Na final, a Lazio pega quem vencer do confronto entre Roma e Inter de Milão, que jogam dia 17 de abril, no Giuseppe Meazza. No jogo de ida, em Roma, vitória do time da casa por 2 a 1. A decisão é em 26 de maio, no Olímpico.