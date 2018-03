Em jogo emocionante, Novorizontino bate São Bernardo em casa

O Novorizontino estreou no Campeonato Paulista com vitória. Em partida emocionante e com cinco gols, o time de Novo Horizonte fez a lição de casa e bateu o São Bernardo por 3 a 2, na tarde deste sábado, no Estádio Jorge Ismael de Biase, pela primeira rodada.

A sofrida vitória faz o Novorizontino largar na frente pelo Grupo C do Paulistão, com três pontos, seguido pelo Santo André, com um. O São Bento, que perdeu para o Corinthians por 1 a 0, e o Palmeiras, que não estreou, estão com zero. O time do ABC paulista é lanterna do Grupo A, que possui o Corinthians, com três pontos, e Ituano, com um. O Botafogo de Ribeirão Preto visita o Palmeiras, neste domingo.

Apesar do jogo movimentado, os gols começaram a sair apenas no final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, o Novorizontino abriu o placar. O lateral João Lucas cruzou rasteiro da esquerda e o atacante Roberto completou de primeira. O empate saiu aos 44, após o atacante Edno aproveitar cruzamento da direita para cabecear. O segundo do time da casa aconteceu aos 47 minutos. O meia Fernando Gabriel cobrou falta da lateral da área e o goleiro Daniel aceitou.

Na segunda etapa, o São Bernardo chegou novamente ao empate logo aos oito minutos. O goleiro fez um longo lançamento para o ataque. O atacante Walterson ganhou do marcador, disparou em velocidade e tocou na saída do goleiro Tom. O gol da vitória dos mandantes aconteceu somente aos 35 minutos. Fernando Gabriel cobrou escanteio da direita e o atacante Nilson, sem marcação, só empurrou na segunda trave.

No próximo sábado, às 19h30, o Novorizontino volta a campo para enfrentar o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Enquanto isso, o São Bernardo recebe o São Bento, no domingo, às 19h30, no Estádio 1.º de Maio, no ABC.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 3 X 2 SÃO BERNARDO

NOVORIZONTINO - Tom; Moacir, Domingues (Guilherme Teixeira), Jeci e João Lucas; Éder (Banguelê), Henrique e Fernando Gabriel; Roberto, Alexandro (Nilson) e Cléo Silva. Técnico: Júnior Rocha.

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo, Edimar, Anderson Conceição e Breno; Túlio (Fellipe Mateus), Vinícius Kiss (Paulo Marcelo) e Rafael Costa; Alyson (Rodolfo), Edno e Walterson. Técnico: Sérgio Vieira.

GOLS - Roberto, aos 40, Edno, aos 44, e Fernando Gabriel, aos 47 minutos do primeiro tempo. Walterson, aos 8, e Nilson, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Gomes Felix da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Domingues, Éder (Novorizontino); Anderson Conceição, Rafael Costa (São Bernardo).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 3.334 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte.