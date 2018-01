Em jogo equilibrado, Schweinsteiger garantiu vitória alemã Em uma partida equilibrada estatisticamente, a Alemanha derrotou Portugal por 3 a 1, neste sábado, em Stuttgart, e terminou na terceira posição da Copa do Mundo. Mesmo com um placar até certo ponto elástico, os números do jogo não refletem tão claramente a vitória alemã. A Alemanha finalizou 12 vezes contra a meta de Ricardo, fazendo três gols em cinco arremates certos. Os portugueses até chutaram mais (13), porém, não apresentaram uma boa pontaria e acertaram oito finalizações contra o gol de Khan, mas só converteram um deles, com uma cabeçada de Nuno Gomes. A posse de bola foi dominada pelos portugueses (57%), porém, o domínio efetivo da partida foi dos alemães, que, mesmo com 43% do tempo do jogo com a bola nos pés, souberam pressionar Portugal com muito mais efetividade. Ambas as seleções cometeram 15 infrações. A Alemanha foi penalizada com dois cartões amarelos e Portugal levou um a mais. Quem fez a diferença entre números tão similares, foi o meia Bastian Schweinsteiger, eleito com justiça o melhor jogador da partida. O Bayern de Munique fez dois gols e ainda teve participação importante em um deles, quando chutou contra o gol português e o volante Petit acabou fazendo contra. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Alemanha, 12; Portugal, 13 Finalizações certas: Alemanha, 5; Portugal, 8 Faltas cometidas: Alemanha, 15; Portugal, 15 Cartões amarelos: Alemanha, 2; Portugal, 3 Cartões vermelhos: Alemanha, 0; Portugal, 0 Escanteios: Alemanha, 2; Portugal, 7 Impedimentos: Alemanha, 2; Portugal, 3 Posse de bola: Alemanha, 43%; Portugal, 57% Melhor jogador da partida: Bastian Schweinsteiger (Alemanha) (Com fifaworldcup.com)