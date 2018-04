Em jogo fraco, Linense e Ituano empatam sem gols Em jogo fraco, Linense e Ituano empataram sem gols na noite deste sábado, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, na sequência da terceira rodada do Paulistão. Com o resultado, o Linense segue sem perder na competição. Com cinco pontos, está na quarta colocação. Por sua vez, o Ituano ainda não venceu e está com dois pontos, em 13º.