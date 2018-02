Em jogo morno, Santos bate o Defensor e assume liderança Apesar de fazer um jogo morno, sem emoções, o Santos derrotou na noite desta quarta-feira o Defensor Sporting por 1 a 0, na Vila Belmiro, e tirou dos uruguaios a liderança do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. A equipe paulista reafirma sua hegemonia na temporada, uma vez que também ocupa a ponta na tabela do Campeonato Paulista. Com 100% de aproveitamento no torneio continental - também ganhou as duas partidas contra o boliviano Blooming pela fase preliminar -, o clube brasileiro ocupa a primeira posição na chave com seis, três à frente do Defensor. Os outros membros do grupo, Deportivo Pasto (Colômbia) e Gimnasia y Esgrima (Argentina), ainda não pontuaram. Mesmo com o apelo de Vanderlei Luxemburgo, a torcida não compareceu em peso para apoiar o Santos. Foram registrados apenas 9.409 pagantes. No segundo jogo com o Blooming (goleada por 5 a 0), o treinador criticou os torcedores e ameaçou pedir à diretoria da equipe da Baixada Santista para levar os próximos jogos do torneio continental ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Para o comandante santista, os fãs são obrigados a lotar a Vila. Em busca da liderança na chave, o Santos pouco criou no primeiro tempo. Na sua melhor chance, aos 39 minutos, Rodrigo Tiuí perdeu excelente oportunidade. Marcos Aurélio livrou-se da marcação de dois defensores uruguaios e rolou para o colega. Porém, o camisa 25, que estava debaixo da trave, furou ao tentar completar para o fundo das redes. Pelo lado do Defensor, os lances de perigo saíram após erros de marcação - Peinado falhou duas vezes nas suas tentativas. Vaiado antes do intervalo, o time dirigido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo acordou e abriu o placar logo no início da etapa complementar. Zé Roberto recebeu passe na entrada da área, se livrou do marcador e chutou forte no canto direito, sem chances para o goleiro Martin Silva. Esse foi o primeiro gol do camisa 10 santista pela competição sul-americana. Após o tento, o time paulista recuou e pouco criou ao restante do confronto. O Santos volta a jogar pela Libertadores da América apenas no dia 17 de março, quando receberá os argentinos do Gimnasia y Esgrima. O próximo compromisso do time de Luxemburgo será no domingo, às 18h10, quando pega o Paulista, na Vila Belmiro, pela 11.ª rodada do Estadual. Santos 1 x 0 Defensor Sporting-URU Santos - Fábio Costa; Dênis, Adaílton, Antônio Carlos e Kléber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana (Ávalos) e Zé Roberto, Marcos Aurélio (Jonas) e Rodrigo Tiuí (Pedrinho). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Defensor - Martín Silva; Ithurralde, Martínez e Cáceres; Díaz (Morales), Pereira (Ariousa), Fadeuille, González e Pezzolano (De Souza); Fernández e Peinado. Técnico: Jorge da Silva. Gol - Zé Roberto, aos 3 minutos do segundo tempo. Árbitro - Héctor Baldassi (Argentina). Cartões amarelos - Antônio Carlos, Dênis, Martínez e Pereira. Público - 9.409 pagantes. Renda - R$ 134.950,00. Local - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).