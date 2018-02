Em jogo morno, São Paulo derrota o Madureira e avança na Copa do Brasil

Pressionado pela instabilidade deste início de temporada, o São Paulo fez valer o favoritismo e, com uma vitória simples por 1 a 0 nesta quarta, eliminou o Madureira e se garantiu na 2ª fase da Copa do Brasil com gol de Brenner.

Em busca do título inédito, o time tricolor foi superior, mas perdeu muitas oportunidades de construir um placar melhor. Pouco criativo, o time paulista sofreu na articulação de jogadas ofensivas, e parou no fechado esquema defensivo dos cariocas. Não convenceu como esperava, mas garantiu a classificação.

Na próxima fase do torneio, o time do técnico Dorival Junior enfrentará o vencedor do duelo entre Manaus e CSA, que jogam na próxima quarta na Arena da Amazônia.

O JOGO - O São Paulo foi para cima já nos primeiros minutos de jogo e precisou apenas de dois chutes a gol para abrir o placar. No primeiro, Brenner tentou de fora da área e a bola passou perto. No mesmo minuto, Marcos Guilherme deixou Edmário para trás, avançou pela direita e encontrou Brenner, de novo, sozinho para marcar.

Atrás de dois gols, o Madureira se fechou, apostando nos contra-ataques, e deu pelo menos dois sustos em Sidão na primeira metade do jogo. Thiago Medeiros, em chute de fora da área, e Luciano Naninho, cara a cara com o goleiro, tiveram as melhores chances.

FIM DE JOGO! ⚪⚫ Em Londrina, Tricolor vence o Madureira na estreia da Copa do Brasil (1x0) e avança no torneio nacional. Brenner marcou o gol da vitória! #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/s5XWJ3CGKh — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 1 de fevereiro de 2018

Os visitantes administravam o resultado. Pela direita, Araruna foi bem na armação de jogadas ofensivas, junto com Marcos Guilherme. No resto do campo, o que se via era um jogo lento e truncado, com muitos passes errados dos dois lados.

Para a segunda metade do jogo, Dorival pediu intensidade e agressividade. Em menos de 10 minutos, o São Paulo teve duas boas chances de ampliar o placar, com Diego Souza, que chutou em cima do goleiro, e com Marcos Guilherme, que teve chute desviado por toque no braço de Thiago Medeiros dentro da área. Os são-paulinos pediram pênalti, mas o árbitro Rafael Traci não viu.

Mas parou por aí. Sem criatividade no meio campo, as duas equipes passaram a ter poucas chances de gol até o fim de jogo. O Madureira ganhou confiança, e chegou perto do empate com Edmário e Catatau, em bomba que saiu cima de Sidão.

FICHA TÉCNICA

Madureira 0 x 1 São Paulo

Madureira: Douglas; Filippe Formiga, Danrlei, Edmário e Douglas Lima (Renan); Rezende (Téssio), William e Thiago Medeiros; Luciano Naninho, Souza (Derek) e Catatau. Técnico: Acácio.

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Araruna (Lucas Fernandes) e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner (Paulinho) e Diego Souza (Bissoli). Técnico: Dorival Junior.

Gol: Brenner, aos 16 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos: Filippe Formiga e Anderson Martins.

Público: 4.455 pagantes.

Renda: R$ 142.880,00

Juiz: Rafael Traci

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)