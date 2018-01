Em jogo nervoso, Eintracht Frankfurt e Hoffenheim ficam no 0 a 0 pelo Alemão

Duas das principais surpresas deste Campeonato Alemão, Eintracht Frankfurt e Hoffenheim se enfrentaram nesta sexta-feira na busca por um lugar entre os primeiros colocados. Mas o que se viu no confronto em Frankfurt foi um duelo nervoso, repleto de lances duros, em que o 0 a 0 após os 90 minutos ficou de bom tamanho pelo fraco futebol produzido em campo.

Com o resultado, os dois seguem empatados em pontos, com 26, sendo que o Hoffenheim leva vantagem nos critérios de desempate e é o quarto colocado. A equipe, aliás, é uma das duas únicas invictas da competição, ao lado do líder RB Leipzig, mas venceu apenas seis vezes em 14 partidas. Já o Eintracht Frankfurt está no quinto lugar.

Ambos os times entraram em campo precisando da vitória nesta sexta para se aproximar dos líderes. Só que esta vontade de triunfar se transformou em jogadas mais ríspidas. Cotoveladas e pontapés foram observados com conivência pela arbitragem, que só se manifestou de forma mais contundente na última das muitas confusões da partida, quando expulsou Timothy Chandler, do Eintracht.

Agora, as equipes descansam por uma semana. O Eintracht Frankfurt só volta a campo diante do Wolfsburg, fora de casa, no sábado, dia 17. Um dia antes, o Hoffenheim receberá o Borussia Dortmund.