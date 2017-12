Em jogo parado, Itália empata sem gols com a Ucrânia Em um jogo com poucas emoções, a Itália voltou a decepcionar a sua torcida ao empatar com a Ucrânia por 0 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio La Pontaise, em Lausanne, na Suíça. Na última quarta, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Lippi já havia ficado no 1 a 1 com a modesta Suíça, em jogo marcado pela forte marcação. O amistoso desta sexta foi o último dos italianos antes de estrearem na Copa do Mundo da Alemanha. O primeiro confronto será contra Gana, no dia 12 de junho, em Hannover, pelo Grupo E. Os ucranianos, que não contaram com os atacantes Andriy Shevchenko e Serhiv Rebrov por causa de lesões, jogarão mais duas vezes: Líbia, na segunda-feira, em Gossau (SUI), e Luxemburgo, três dias depois, na casa do adversário. Estreante em Mundiais, a seleção do leste europeu pega a Espanha, no dia 14, em Leipzig, pela primeira rodada do Grupo H da competição. A melhor chance de gol do jogo ocorreu pelo lado italiano. Aos 46 minutos do primeiro tempo, o lateral Fabio Grosso cruzou na área e o zagueiro Daniele De Rossi cabeceou no canto esquerdo, mas o goleiro Oleksandr Shovkovskiy fez excelente defesa a mandar a bola para o escanteio. Empate amargo Contando com a volta do meia-atacante Freddie Ljungberg, recuperado de lesão no pé direito, a Suécia empatou com o Chile por 1 a 1, em casa, no Estádio Rasunda, em Estocolmo. A partida contou com a presença de 37 mil espectadores. Sem marcar gols nos últimos três amistosos realizados neste ano, os suecos abriram o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo, com o atacante Henrik Larsson. Mas logo no início da etapa complementar, o avante Suazo empatou o jogo para os chilenos, que ficaram na sétima colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas. No Grupo B da Copa, a Suécia fará a sua estréia diante de Trinidad e Tobago, no dia 10, pelo Grupo B. O time dirigido pelo treinador Lars Lagerbäck ainda pegará na fase classificatória a Inglaterra e o Paraguai.