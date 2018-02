Em jogo sem emoção, Brasil vence seleção de Gana por 1 a 0 Sem muito esforço e com um futebol burocrático, o Brasil derrotou nesta terça-feira a seleção de Gana, por 1 a 0, em partida amistosa que marcou o lançamento oficial da candidatura do País à Copa do Mundo de 2014, realizada no Estádio Rasunda, em Estocolmo, na Suécia. A seleção do técnico Dunga começou o jogo novamente com o trio ofensivo formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Robinho. No entanto, o destaque foi o oportunista atacante Vágner Love, do CSKA Moscou, que marcou o gol da vitória aos 17 minutos do primeiro tempo. A vitória foi a terceira do Brasil sobre Gana em três partidas disputadas. As seleções já haviam se enfrentado em 1996 (8 a 2) e na Copa da Alemanha de 2006 (3 a 0). De quebra, foi o sétimo triunfo de Dunga no comando do Brasil em nove partidas. Ritmo lento Diferentemente do jogo contra o Chile, o Brasil começou o duelo contra os ganeses mais cadenciado. Sabedores de que a velocidade era a principal arma dos africanos, os jogadores da seleção utilizaram os primeiros minutos para tocar a bola no meio-campo. Aos poucos, a seleção se soltou e as habilidades de Robinho e Kaká apareceram. Porém, o primeiro lance de perigo foi de Gana. Aos 14 minutos, o zagueiro Juan falhou na marcação e o meia Eric Addo cabeceou dentro da pequena área. A bola só não entrou por méritos de Júlio César. Depois do susto, os brasileiros acabaram com o ânimo ganês. Em cobrança de escanteio de Ronaldinho, Kaká desviou, o que deixou a bola na medida certa para Vágner Love cabecear a balançar as redes do goleiro Kingson, aos 17 minutos da etapa inicial. Com a vantagem, o Brasil voltou a diminuir o ritmo, bloqueando o jogo no meio. Com isso, Gana não conseguiu utilizar a velocidade e apenas atacou com a bola aérea - mesmo assim, os zagueiros Lúcio e Juan davam muitos sustos nos torcedores. Firulas... e nada de gol Dunga parece não ter gostado muito do comportamento da equipe, por isso, promoveu mudanças no segundo tempo, principalmente porque os africanos estavam mais ofensivos. Dentre os que saíram, o lateral Ilsinho, que fez sua estréia na seleção, não teve uma boa atuação. Dentro de campo, os jogadores abusaram dos dribles e tentaram na maioria das vezes enfeitar as conclusões. Aos 20 minutos, Ronaldinho puxou contra-ataque, tocou para Vágner Love, que rolou para Kaká. O jogador do Milan driblou um zagueiro e deu um biquinho na bola, longe do gol. O lance enfeitado fez com que Kaká saísse do time para a entrada de Elano. Dunga tentou dar mais seriedade ao meio-campo. Assim, o trio ofensivo, que brilhou contra o Chile, foi desfeito. Porém, o jogo caiu de produção e as constantes paralisações fizeram com que os torcedores vaiassem o time. Os jogadores que entraram no Brasil nem tiveram oportunidade para mostrar algo ao técnico Dunga, que agora se concentrará na formação do time para a disputa da Copa América, que começa no mês de julho. Pelo menos, as vitórias na Suécia devem dar uma ajuda para o Brasil subir no ranking da Fifa. BRASIL 1 x 0 GANA Brasil - Júlio César; Ilsinho (Daniel Alves; depois Dudu Cearense), Lúcio, Juan e Kleber; Mineiro, Gilberto Silva (Josué), Kaká (Elano) e Ronaldinho Gaúcho; Robinho (Diego) e Vágner Love (Ricardo Oliveira). Técnico: Dunga. Gana - Kingson; John Painstil, Hans Sarpei (Benson), Francis Dickoh e John Mensath; Eric Addo (Derek Boateng), Laryea Kingston (Kumordji), Annan (Arthur) e Haminu Draman; Asamoah Gyan (Tachie-Mensah) e Sulley Muntari. Técnico: Claude Le Roy. Gols - Vágner Love, aos 17 minutos do primeiro tempo. Árbitro -Peter Frojdfelt (Suécia) . Cartões amarelos - Mineiro, Draman e Kingson. Cartões vermelhos - Draman. Local - Estádio Rasunda, em Estocolmo (Suécia).