Em jogo sem emoções, Sport e Santos empatam por 1 a 1, no Recife

No jogo que encerrou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Santos entraram em campo neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, com o mesmo objetivo: encostar na quarta posição, hoje ocupada pelo São Paulo com 38 pontos. O futebol mostrado pelas duas equipes, porém, não permitiu sonhos mais altos. Em uma partida de muitos erros, um chato empate em 1 a 1, que deixou o time alvinegro em 8º lugar, com 34 pontos. O rival rubro-negro é o 10º, com 33.

Sem vencer desde o dia 19 de julho, quando bateu o São Paulo por 2 a 0 na Arena Pernambuco, esperava-se que o Sport partisse para cima do Santos desde o começo do jogo. Sem perder desde nenhum confronto desde a mesma data, quando foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, esperava-se que o time paulista mostrasse a mesma desenvoltura dos últimos jogos. Mas nada disso aconteceu na vazia Ilha do Retiro.

O que se viu em campo foi um início de jogo sonolento, com os pernambucanos timidamente buscando espaços, principalmente pela direita do ataque. O jogo seguiu sem nenhuma emoção até os 20 minutos. Em uma falta levantada por Victor Ferraz para a área, Gustavo Henrique desviou de cabeça, Danilo Fernandes espalmou para a frente e Ricardo Oliveira, completamente impedido, só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol. Foi o 15º gol do artilheiro isolado deste Brasileirão.

Eduardo Baptista, treinador do Sport, fez uma alteração logo após tomar o gol. Sacou Wendell e colocou Régis. Aos 26 minutos, o Santos perdeu a chance de fazer 2 a 0 com Rafael Longuine - Marquinhos Gabriel carregou a bola pelo meio e deixou o atacante em boa posição para finalizar, mas ele chutou para fora.

O castigo veio rápido. Um minuto depois, Marlone deu um passe curto para dentro da área, o zagueiro David Braz cortou mal, em um erro grosseiro, e a bola sobrou livre para o atacante André, ex-Santos, só tocar na saída de Vanderlei e empatar a partida. O gol poderia ter empolgado o time do Nordeste e acelerado um pouco o jogo, mas a partida continuou terrível, de baixa qualidade técnica e se arrastou até o término do primeiro tempo.

No segundo, o Sport voltou melhor. Se por um lado faltava qualidade na criação das jogadas, por outro sobrava vontade de tentar decidir o jogo. A primeira boa chance surgiu aos 11 minutos, quando Gustavo Henrique tirou a bola da cabeça de André, que receberia livre para virar o jogo. Aos 22, André arriscou de longe e a bola passou raspando a trave de Vanderlei. Aos 23 foi a vez de Thiago Maia salvar - Régis pegou rebote e chutou com força, mas o volante se jogou e tirou de cabeça o gol certo.

As melhores chances para o gol da vitória de um dos dois lados surgiram após os 30 minutos. Aos 31, o Sport perdeu a melhor oportunidade da partida, de novo com André. Ele recebeu livre dentro da área e chutou na trave. Aos 36 foi a vez do Santos desperdiçar ótima chance. O zagueiro Rene falhou na cobertura, Ricardo Oliveira chutou e Danilo defendeu. No rebote, Gabriel mandou por cima do gol. Foi a última tentativa de salvar uma partida horrorosa, uma das piores do campeonato.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 1 SANTOS

SPORT - Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel (Régis), Diego Souza (Hernane) e Marlone; Maikon Leite (Samuel) e André. Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo e Zeca; Thiago Maia, Renato, Rafael Longuine (Serginho) e Marquinhos Gabriel (Neto Berola); Gabriel (Leandro) e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior

GOLS

Ricardo Oliveira, aos 20, e André, aos 27 minutos do primeiro tempo

CARTÃO AMARELO

Matheus Ferraz (Sport)

ÁRBITRO

Emerson de Almeida Ferreira (MG)

RENDA

Não disponível

PÚBLICO

7.308 pagantes

LOCAL

Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE)