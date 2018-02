Em jogo tenso, Lusa perde do Bandeirante no Paulista A-2 Em jogo bastante tenso, o Bandeirante venceu a líder Portuguesa por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista da Série A-2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi, em jogo adiado pela 15.ª rodada. Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 24 pontos, ficando em oitavo lugar, voltando a figurar na zona de classificação. Já Lusa, apesar da derrota - a segunda na competição - continua na liderança com 34 pontos, já classificada e seis pontos na frente dos vice-líderes, Rio Preto e União São João. A partida foi marcada por muitos problemas extra-campo. A torcida e o time da casa fizeram muita pressão no árbitro e na delegação lusitana. Na chegada ao estádio, o ônibus com os jogadores da Portuguesa foi apedrejado e, no intervalo, houve tentativa de invasão ao vestiário visitante. ?Foi uma guerra. Houve uma pressão excessiva, mas no futebol temos que estar preparados para esse tipo de coisa?, afirmou o técnico Vágner Benazzi, lamentando a situação. O Bandeirante aproveitou a ausência de alguns titulares da Lusa para tomar a iniciativa do jogo. Tanto que conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Em jogada rápida do atacante Leandro Ciprioni chutou forte e o zagueiro Samuel marcou contra. Aos poucos, a Portuguesa equilibrou o jogo e chegou ao empate com Diogo. O ala-direito Alexandre cobrou falta na área e o meia cabeceou livre para marcar. Os donos da casa, porém, retomaram a liderança no placar com Borebi também de cabeça. Na segunda etapa, a Lusa pressionou em busca do empate. Com jogadores mais técnicos, o time visitante conseguiu pressionar, mas parou na eficiente defesa adversária. No próximo domingo, às 16 horas, o Bandeirante volta a campo para enfrentar a Portuguesa Santista, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi. A Portuguesa jogará contra o Mogi Mirim, no Estádio Papa João Paulo II, em Mogi, em jogo antecipado de domingo para sábado à noite.