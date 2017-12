Em jogo truncado, Equador supera a Polônia na estréia Em um jogo marcado pelo excesso de passes errados e pela forte marcação, o Equador conseguiu a sua primeira vitória em estréias de Copas do Mundo ao superar a Polônia por 2 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Aufschalke Arena, em Gelsenkirchen. Essa é a segunda edição da competição que o país disputa - esteve também em 2002, na Coréia do Sul e Japão. Com o resultado, os equatorianos ocupam a segunda colocação do Grupo A do Mundial, atrás apenas da Alemanha, que bateu a Costa Rica por 4 a 2 no jogo de abertura. Os donos da casa lideram a chave pelo número de gols marcados. No primeiro lance de perigo do jogo, aos 24 minutos da etapa inicial, o Equador conseguiu abrir o marcador. Após uma cobrança de lateral alçada na área por De La Cruz, Delgado cabeceou para trás e Carlos Tenório, também de cabeça, completou para o fundo das redes do goleiro Artur Boruc. Quatro minutos depois a equipe sul-americana perdeu grande chance de ampliar. Em uma boa jogada de Tenório pela lateral direita, o atacante rolou para Delgado, que acabou mandando a bola para a torcida. A equipe comandada pelo treinador Luis Suárez voltou a assustar os poloneses aos 41. O meia Luis Valencia recebeu na entrada da área e chutou forte, mas Boruc, bem colocado, não teve dificuldades para encaixar a bola. No início do segundo tempo, a Polônia conseguiu marcar com o meia Jacek Krzynowek, mas o juiz Toru Kamikawa anulou corretamente ao marcar impedimento. O Equador chegou ao segundo gol aos 34 minutos. O volante Edison Mendez recebeu na entrada da área e tocou para Ivan Kaviedes, que estava em posição irregular. Na seqüência, o atacante do Argentinos Juniors rolou para Delgado, que livre, empurrou para o gol vazio. Os poloneses responderam cinco minutos depois, com um chute na trave do avante Ireneusz Jelen. No final do jogo, Brozek também mandou uma bola no poste. O Equador fará o segundo confronto pela Copa do Mundo na próxima quinta-feira (15), contra a Costa Rica, em Hamburgo. Um dia antes, a Polônia terá pela frente a Alemanha, em Dortmund. Ficha técnica: Equador 2 x 0 Polônia Equador - Mora; De la Cruz, Edwin Tenório (Kaviedes), Hurtado (Jorge Guagua) e Reasco; Méndez, Castillo, Espinoza e Valencia; Carlos Tenório e Agustín Delgado (Urrutia). Técnico: Luís Suárez. Polônia - Boruc; Jop, Baszczynski, Bak e Zewlakow; Sobolewski (Jelen), Szymkowiak, Krzynowek (Kosowski) e Radomski; Zurawski (Brozek) e Smolarek. Técnico: Pawel Janas. Gols - Carlos Tenório, aos 24 minutos do primeiro tempo; Agustín Delgado, aos 34 minutos do segundo tempo. Árbitro - Toru Kamikawa (JAP). Cartão amarelo - Edison Mendez, Hurtado e Smolarek. Local - Aufschalke Arena, em Gelsenkirchen (ALE).