Em Juiz de Fora, Flamengo quer vaga na Copa do Brasil

Na cidade mineira, fronteiriça com o Rio de Janeiro, os jogadores rubro-negros experimentaram o carinho habitual que o Flamengo provoca quando visita locais pouco habituados à sua presença, mas que contam com grande contingente de torcedores do clube. A expectativa é de mais de 30 mil presentes ao jogo.

"É muito triste não poder jogar (em casa). Com o Engenhão e o Maracanã fechados, o Flamengo não joga em São Januário (estádio do Vasco). Mas o Flamengo tem 40 milhões de torcedores e onde jogar sempre vai estar cheio de torcedores", destacou o meia Renato Abreu.

A equipe de Jorginho precisa de um empate para avançar e até derrota por 1 a 0 classifica os flamenguistas para a terceira fase, depois da vitória por 2 a 1, em Campina Grande. O time titular será o mesmo daquele confronto, quando Renato Abreu fez os dois gols da vitória.

Talvez a grande surpresa seja justamente uma ausência. O meia Carlos Eduardo, que sequer foi relacionado para a partida. A maior contratação até então na temporada ficou no Rio de Janeiro realizando trabalhos físicos com o atacante boliviano Marcelo Moreno, recém-contratado.

Também recém-chegados, o volante Val e o meia-atacante Bruninho assinaram contrato com o Flamengo, nesta terça. O primeiro (ex-Mogi Mirim) fechou por dois anos e o segundo (ex-XV de Piracicaba), por três temporadas. Ambos já treinam no Ninho do Urubu.

Animados com a recepção do time em Juiz de Fora, os dirigentes definiram que a partida contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 29, também será na cidade mineira.