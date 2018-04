Em Jundiaí, Ituano soma a primeira vitória no Paulistão

JUNDIAÍ - O Ituano conseguiu a reabilitação e conquistou a sua primeira vitória no Paulistão, ao ganhar do Ituano por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela quarta rodada do campeonato. Para o time da casa, foi a terceira derrota seguida. Com mais uma derrota, o Paulista soma apenas um ponto e ocupa a lanterna do Grupo C do campeonato. Já o Ituano chegou aos quatro pontos, ainda longe dos líderes no Grupo B.

O jogo começou movimentado, apesar do forte calor e do sol quente em Jundiaí. Aos seis minutos, Anderson Salles cobrou falta com efeito e o goleiro Juliano falhou no lance: 1 a 0 para o Ituano. A reação, porém, não demorou. O Paulista empatou aos 11, quando Dinélson bateu falta pelo alto e David Batista desviou de cabeça.

Cansados, os dois times voltaram num ritmo mais lento na etapa final. Mas os últimos minutos foram emocionantes. Aos 29, o Ituano passou à frente com Rafael Silva, que aproveitou a indefinição dos zagueiros Gian e Jeff Silva, além da saída tardia de Juliano do gol, para esticar o pé e bater cruzado.

O time da casa empatou de novo aos 36 minutos, quando Alemão foi imprudente e derrubou David Batista na grande área: pênalti. Na cobrança, o próprio David Batista bateu no canto esquerdo do goleiro e deixou tudo igual. Naquela altura, a torcida do Paulista não esperava mais decepções. Um minuto depois, porém, o Ituano ficou de novo na frente. Anderson Salles levantou a bola na pequena área, onde o zagueiro Alemão testou firme no ângulo. Não houve reação e sobraram vaias para o time da casa no final do jogo.

Agora, o Paulista tentará a recuperação no domingo, quando joga novamente em Jundiaí, contra o XV de Piracicaba. Já o Ituano recebe o São Bernardo, no sábado, pela quinta rodada do campeonato.

FICHA TÉCNICA:

PAULISTA 2 X 3 ITUANO

PAULISTA - Juliano; Raul (Henrique), Diego Macedo, Gian e Jeff Silva; Mineiro, Lusmar, Esquerdinha (Marquinhos) e Dinélson (Fabrício); Jô e David Batista. Técnico: Giba Maniaes.

ITUANO- Vagner; Dick (Gercimar), Alemão, Anderson Salles e Dener; Josa, Paulinho (Rafael Silva), Jackson Caucaia e Cristian; Marcinho (Túlio Renan) e Jean Carlos. Técnico: Doriva.

GOLS - Anderson Salles, aos 6, e David Batista, aos 11 minutos do primeiro tempo; Rafael Silva, aos 29, David Batista (pênalti), aos 36, e Alemão, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Welton Orlando Wohnrath.

CARTÕES AMARELOS - Lusmar e David Batista (Paulista); Alemão, Dener e Mineiro (Ituano).

RENDA - 21.5550,00.

PÚBLICO - 830 pagantes.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).