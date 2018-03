Em La Paz, São Caetano pensa no Paulista O São Caetano já está em La Paz para o jogo decisivo contra o The Strongest, quinta-feira, em busca de uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores da América. Mas as atenções do time do ABC estão divididas entre a competição sul-americana e a segunda partida final do Campeonato Paulista. O técnico Muricy Ramalho resolveu levar todos os 25 jogadores inscritos na competição para a Bolívia, no entanto, nem todos serão escalados desde o início. O São Caetano briga pela segunda colocação do grupo 1 com o Peñarol, do Uruguai, que entra em campo no mesmo dia e horário. Os dois times têm cinco pontos em cinco jogos, enquanto o The Strongest tem quatro. O América do México, com 13 pontos, já garantiu a liderança e uma das vagas. Testes - O preparador físico Carlito Macedo deve ter voz ativa na escalação. Ele fará testes e avaliará a reação dos jogadores na chegada à capital boliviana. Quem suportar bem os efeitos dos 3.600 metros de altitude deverá ter também a escalação para a decisão do Paulistão confirmada. "O problema da altitude existe e vamos aguardar a reação dos atletas. Temos procurado diminuir a carga de treinamentos para preservar os que estão disputando muitas decisões seguidas", disse. "Temos dados individuais de todos os atletas e vamos estudar junto com a comissão técnica para escalarmos a melhor equipe". A delegação deixou São Paulo na manhã desta terça-feira e chegou à La Paz no final da tarde. Os trabalhos em solo boliviano já começaram com treinos leves ainda nesta terça-feira. Na quarta-feira o time deve fazer trabalhos recreativos para entrar em campo na quinta-feira à noite.