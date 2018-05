Em Lima, Brasil pode ficar a um passo da Copa da Rússia

A seleção brasileira faz sua última partida do ano querendo se firmar como a equipe a ser batida na América do Sul. Se vencer o Peru, à 00:15 desta quarta-feira em Lima, o Brasil chegará a 27 pontos, estará virtualmente classificado à Copa da Rússia e, de quebra, fará Tite alcançar o recorde de João Saldanha com seis vitórias consecutivas em Eliminatórias, feito que não é registrado desde 1969.

O adversário será justamente a única equipe que conseguiu bater o Brasil na temporada, naquela que foi a partida mais dolorosa do ano. Em junho, o Peru bateu a seleção por 1 a 0 na terceira rodada da fase de grupos da Copa América Centenário, eliminou o Brasil da competição e decretou o fim de mais uma era Dunga na seleção.

Seis jogadores que estarão em campo nesta quarta-feira atuaram naquela partida – o goleiro Alisson, o zagueiro Miranda, os laterais Daniel Alves e Felipe Luis e os meias Renato Augusto e Philippe Coutinho. “Quando a gente foi eliminado da Copa América eu pensei que pior que aquilo não conseguiríamos fazer”, lembra Daniel Alves.

Agora, porém, o momento é outro. Depois daquele jogo, o Brasil disputou cinco partidas sob o comando de Tite e venceu todas. De desacreditada, a seleção atualmente lidera as Eliminatórias, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Nesses últimos cinco jogos da seleção, foram 15 gols marcados e apenas um sofrido.

“Teve a partida da Copa América que foi um jogo a parte, episódio infeliz, mas a gente já virou a página. Deixamos isso no passado e vamos nos concentrar para essa próxima partida”, diz o goleiro Alisson. “Hoje o futebol se baseia muito em números, em resultados, e os números estão a nosso favor, tanto no setor ofensivo como no defensivo.”

Em Lima, a seleção desperta o interesse dos peruanos desde que chegou à cidade. Ainda no aeroporto, centenas de pessoas se aglomeraram do lado de fora para tentar ver os jogos. Neymar foi agarrado por um torcedor na chegada ao hotel. Desde o domingo à noite a presença de curiosos é constante em frente ao local que serve de concentração para a seleção.

“Na rua o pessoal começou a correr atrás do ônibus. É legal, é gostoso e gratificante. Isso dá a sensação de que a gente está fazendo um bom trabalho”, comenta o volante Fernandinho.

O entusiasmo também tem a ver com o longo tempo sem jogos da seleção principal no Peru. O Brasil não atua no país andino desde 2007, no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Daquela vez, a partida acabou empatada por 1 a 1, com gols de Kaká para o Brasil e Juan Vargas para o Peru.

A seleção fez em Lima um único treino para o jogo desta noite, de reconhecimento do gramado do Estádio Nacional. Tite terá à disposição praticamente todos os jogadores que venceram a Argentina na última quinta-feira. A única alteração será na lateral esquerda. Fillipe Luis será o titular da posição, já que Marcelo recebeu o segundo cartão amarelo e, suspenso, nem sequer viajou ao Peru.

Mesmo com o bom momento e a badalação da torcida, o discurso dos jogadores é de respeito e atenção ao Peru. Oitavo colocado na classificação, o Peru está a três pontos da zona de classificação à Copa da Rússia, e vem embalado por uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, fora de casa.

“Tenho certeza que vamos encontrar um adversário que vai querer buscar o jogo e arrancar o resultado da gente. Vamos focados no nosso futebol para sair com o resultado positivo”, diz Alisson.

FICHA TÉCNICA:

PERU: Gallese; Aldo Corzo, A. Rodríguez, Christian Ramos e Nilson Loyola; Yotún, P. Aquino, Cueva, Carrillo e Advíncula; Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Felipe Luis; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus; Neymar. Tite.

Juiz: Wilmar Roldán (Colômbia).

Local: Estádio Nacional, em Lima.

Horário: 0h15.

Na TV: Globo e SporTV.