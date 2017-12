Em Lima, Cienciano encara o El Nacional Mais dois jogos sem a participação de brasileiros completam a rodada da Taça Libertadores nesta quinta-feira. O peruano Cienciano enfrenta, em Lima, o El Nacional, do Equador. As equipes estão no Grupo 5 e não estrearam bem. Os peruanos perderam por 4 a 2 para o Independiente (ARG), e o El Nacional não saiu do 0 a 0, em casa, contra o Nacional (URU). O Cienciano, campeão da Copa Sul-Americana de 2003, caiu de rendimento desde o título e tenta se recuperar em cima dos equatorianos, que não terão um de seus principais jogadores, o volante Antonio Valencia. Na outra partida, válida pelo Grupo 9, o argentino Rosario Central, que estreou vencendo fora de casa o Olímpia, do Paraguai, busca a segunda vitória consecutiva, contra o Sporting Cristal, do Peru. O canal Sportv transmite ao vivo. Os argentinos prometem esquema ofensivo, enquanto o Sporting Cristal pensa apenas em manter o bom futebol que o levou à goleada sobre o Coritiba por 4 a 1.