Em Lima, Palmeiras vai em busca da melhor campanha da Libertadores

O Palmeiras inicia nesta quinta-feira no Peru uma missão diferente. Como já está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o time tem como missão contra o Alianza Lima, a partir das 21h30, confirmar a melhor campanha entre os participantes da competição para ter a vantagem no mata-mata de poder definir os confrontos em casa.

"Sabemos que é um jogo difícil e temos noção da importância de vencer para o nosso objetivo de poder classificar em primeiro", afirmou o volante Bruno Henrique. Apesar da importante meta estabelecida, o time não terá força máxima para o confronto. O técnico Roger Machado levou para o Peru um time sem cinco titulares.

O lateral-direito Marcos Rocha, os zagueiros Edu Dracena e Antonio Carlos, Felipe Melo e Keno ficaram em São Paulo para evitar desgaste e estarem à disposição para os compromissos seguintes do Brasileiro. A principal novidade é o retorno ao gol de Jailson, que foi poupado do jogo no domingo, o empate com a Chapecoense.

Curiosamente, na Libertadores passada Roger conseguiu a meta que busca neste ano. O Atlético-MG teve sob o comando dele a melhor campanha da fase de grupos. O treinador, porém, acabaria demitido logo depois, entre a realização da primeira para a segunda partida das oitavas de final, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia.

"A gente espera fazer um jogo como temos feito fora de casa, marcando muito forte e marcando gols quando tiver a oportunidade. Nós não tomamos gols ainda fora de casa na Libertadores, então a gente espera repetir o que a gente vem fazendo", disse o volante Bruno Henrique, um dos poucos titulares mantidos no time.

Na volta de Lima, a equipe nem retorna para São Paulo. O Palmeiras seguirá direto para Curitiba, onde enfrenta o Atlético-PR, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X PALMEIRAS

ALIANZA LIMA: Campos; Garro, Araujo, Fuentes e Guidino; Tomás Costa, Cruzado e Ascues; Velarde, Quevedo; Hohberg. Técnico: Pablo Bengoechea.

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Moisés e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Gery Vargas (Bolívia).

Local: Alejandro Villanueva, em Lima.

Horário: 21h30.

Na TV: Fox Sports.