Em Limeira, briga para não ser o pior Dois dos piores times do Campeonato Paulista, Internacional e Juventus, se enfrentam neste domingo, em Limeira, para fugir da lanterna do Grupo 2. O jogo acontece no Estádio Major José Levy Sobrinho, às 16 horas, em Limeira, e pode marcar a despedida do técnico carioca Marco Otávio Barbosa que seria substituído por Vica. A Internacional ainda não venceu no Paulista. Na sua provável despedida, já que muitos querem a contratação de um treinador mais experiente para o rebolo, Barbosa não terá problemas e coloca em campo o mesmo time que empatou com o Paulista, por 3 a 3, na última rodada. O Juventus luta ainda pelo primeiro ponto na Série A1. Em cinco jogos, foram cinco derrotas e nenhum ponto sequer na tabela. Para mudar esse quadro e salvar o time do rebaixamento, a diretoria se movimentou e anunciou a contratação de alguns reforços, entre eles Andrezinho, ex-Corinthians. Para este jogo, o técnico Paulo Sérgio Tognasini não poderá contar com o goleiro Willians, contundido. Carlão assume a posição. Na frente, Luciano Lima faz sua estréia.