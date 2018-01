Em litígio, Vampeta pode jogar no Japão Vampeta resolveu mesmo enfrentar a Diretoria do Corinthians. Ele está revoltado por não receber direito de imagem há cinco meses. Além de haver abandonado a fisioterapia para recuperar o seu joelho esquerdo operado e ter viajado para sua cidade natal, Nazaré das Farinhas, na quarta-feira, o volante deixou escapar que tem proposta para ir atuar no Japão a partir de janeiro de 2004. Leia mais no Jornal da Tarde