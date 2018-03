Em livro, Didier Drogba revela sonho de jogar no Milan

O atacante marfinense Didier Drogba revelou em sua autobiografia que um de seus sonhos é jogar no Milan. O jogador, atualmente no Chelsea, também revela que encontrou-se com o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, e com o zagueiro Paolo Maldini em 2006. Na ocasião, Drogba disse que aceitaria uma proposta do clube italiano a qualquer momento. "Todos os jogadores sonham em jogar pelo Milan. Eu expliquei ao Maldini que o Milan é o time do qual eu adoraria fazer parte", afirmou Drogba em sua autobiografia. O diário inglês The Sun publicou fragmentos do livro nesta quarta-feira. De acordo com os trechos publicados pelo jornal, Galliani teria perguntado ao jogador quando ele gostaria de jogar pela equipe. Drogba respondeu que "quando você quiser, só depende de vocês - preparem o dinheiro e vão ver o Chelsea". As declarações surgem na imprensa uma semanas antes da final da Liga dos Campeões da Europa, em que o Chelsea enfrentará o Manchester United, em Moscou. Drogba, vice-campeão inglês nesta temporada, recupera-se de uma lesão, e não está confirmado para a partida.