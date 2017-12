Em Londrina, Paraná tenta se manter invicto Em grande fase, com uma invencibilidade de 7 jogos, o Paraná enfrenta o Figueirense nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio do Café, em Londrina. O time paranaense foi punido com a perda de dois mandos de campo e por isso, jogará fora de Curitiba - o primeiro foi contra o Vasco, jogando em Florianópolis (SC). Mas o fato de jogar em Londrina não tira o entusiasmo dos jogadores e do técnico Saulo de Freitas. "Quem comparecer ao estádio do Café vai ver um bom jogo, porque o Paraná joga ofensivamente, vamos em busca do gol", prometeu o treinador. No discurso dos jogadores, a meta é conquistar uma das vagas para a Copa Sul-Americana de 2004. "Nós traçamos o objetivo de conquistar essa vaga", afirmou o meia Pierre. "A equipe está se impondo e é só manter a mesma pegada e o mesmo empenho que vamos conseguir o objetivo." Para a diretoria, com mais nove pontos a vaga na Sul-Americana estará garantida - o Paraná já tem 57 e ocupa o 9º lugar no Campeonato Brasileiro. "Trabalhamos em cima de três resultados positivos", disse o técnico, que contará com o retorno de Fernandinho para a partida desta quarta.