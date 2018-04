Em má fase, Avaí demite técnico Vagner Benazzi

A direção do Avaí decidiu pela saída de Benazzi mesmo depois da vitória sobre o Concórdia, por 4 a 3, no sábado, na última rodada do primeiro turno. Com atuações irregulares, o time teve um fraco início de campeonato e não conseguiu vaga nas semifinais.

O treinador assumiu o comando do Avaí no decorrer do Campeonato Brasileiro de 2010. Desde então, salvou a equipe do rebaixamento e alcançou as quartas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, o time caiu de rendimento neste ano, o que levou a demissão do técnico. Ao todo, Benazzi acumulou oito vitórias, quatro empates e dez derrotas à frente do Avaí.

Em nota, a diretoria agradeceu o trabalho do técnico. "O clube reconhece a participação de Vagner Benazzi na reta final da Série A de 2010, quando o Avaí permaneceu na elite do futebol Brasileiro, e agradece ao profissional deixando as portas do clube abertas".