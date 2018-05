Em má fase e com mudanças, Goiás encara o Flamengo

BRASÍLIA - O time do Goiás estreia no Brasileirão diante no Flamengo, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No ano passado, o time alviverde terminou em sexto lugar na competição, em boa campanha da equipe que esteve na briga por uma vaga na Libertadores. Porém, agora inicia a temporada com mudanças profundas, após a perda do título regional para o Atlético-GO.

Sem vencer há quatro jogos, a formação da equipe tende a mudar, apesar das apostas na permanência dos veteranos Araújo (atacante) e Vitor (lateral-direito), e na inspiração do meia Carlos Alberto, ex-Vasco da Gama.

"Acredito que o Carlos tem muito a contribuir na equipe", comentou o técnico Ricardo Drubscky, ex-Atlético Paranaense (2012) e Criciúma (2014). "Estou esperançoso de uma boa estreia no Brasileirão", disse Carlos Alberto, cuja escalação está ameaçada por causa de suspeita de dengue.