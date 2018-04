Em má fase, Genoa anuncia troca de técnico na Itália

"O Genoa anuncia que está confiando o time ao técnico Davide Ballardini. O clube deseja seus melhores votos ao novo treinador", registrou o clube, que demitiu Del Neri após a derrota por 2 a 0 para o Catania, domingo, em rodada do Italiano.

O treinador estava há apenas três meses no cargo, em substituição a Luigi De Canio, demitido em outubro. Em 13 jogos, Del Neri obteve apenas duas vitórias e acumulou nove derrotas. Por consequência, o Genoa ocupa apenas o 18º lugar da tabela, dentro da zona de rebaixamento.

Diante desta situação, a diretoria do Genoa contratou Ballardini, que levou a equipe à 10ª colocação do Italiano em 2010/2011. O retorno do treinador marca a oitava troca de comando em clubes italianos da primeira divisão nesta temporada. E a quinta mudança no Genoa em apenas 12 meses.