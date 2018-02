Em má fase, Milan enfrenta Juventus Mal no Campeonato Italiano, o Milan vai partir para o ataque contra a Juventus, neste sábado, em Milão, pela 26ª rodada. A vitória é o único resultado que interessa ao time, que está em terceiro lugar a oito pontos da Juventus e a cinco da Inter (que jogará domingo contra a Udinese, fora de casa), e por isso o técnico Carlo Ancelotti pensa em escalar três zagueiros para colocar Serginho como ala. Rivaldo ficará no banco. O Milan não vence há cinco partidas - três empates no Campeonato Italiano e duas derrotas na Copa dos Campeões - e só fez um gol nas últimas quatro. A última vitória milanesa aconteceu dia 25 de fevereiro, 1 a 0 sobre o Lokomotiv, em Moscou, também pela competição européia - gol de Rivaldo em cobrança de pênalti. Campeão do primeiro turno, o Milan está muito mal no segundo. Conquistou apenas 10 pontos em oito partidas, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Criticado pelos torcedores e pela imprensa, Ancelotti sabe que precisa muito da vitória no clássico. Com Serginho na ala esquerda, Gattuso jogará na direita, Pirlo, Seedorf e Rui Costa serão os meio-campistas e o ataque terá Shevchenko e Inzaghi. Em má fase, Rivaldo ficará na reserva. Ele foi vaiado pelos torcedores na derrota do meio de semana diante do Borussia Dortmund. A Juventus, comandada pelo técnico Marcello Lippi, vive um ótimo momento. Invicta há 11 partidas (nove vitórias e dois empates), classificada para as quartas-de-final da Liga dos Campeões e ganhou 22 pontos em 24 possíveis no segundo turno do Campeonato Italiano. Lippi considera a partida deste sábado fundamental para a definição do campeonato. "Uma vitória seria muito importante porque mataríamos o Milan (ficaria a 11 pontos da Juventus) e a briga pelo título ficaria somente entre nós e a Inter." No primeiro turno, em Turim, a Juve ganhou por 2 a 1. O técnico tem um problema no ataque. Se por um lado poderá contar com Alessandro del Piero, que está recuperado de uma contusão que o afastou por dois meses - ele entrou durante o jogo contra o Basel, terça-feira, pela Liga dos Campeões - por outro não terá o francês David Trezeguet, que sofreu uma pancada no joelho direito na partida do meio da semana. O uruguaio Zalayeta formará dupla com Del Piero, que ainda não jogou no segundo turno do campeonato.