Em má fase na Série B, Guarani pode afastar atletas e até mudar comissão técnica

A brusca queda de produção do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B pode gerar mudanças no elenco e até mesmo na comissão técnica - comandada por Osvaldo Alvarez, o Vadão. Os dois assuntos estão em pauta pela diretoria executiva, que prevê reuniões nos próximos dias.

Em princípio, o presidente Palmeron Mendes tentou tranquilizar a todos. "Vamos avaliar tudo com muita calma, ouvindo as justificativas. Mas realmente nosso time caiu muito de produção e precisamos melhorar", afirmou. Nos últimos nove jogos, o time perdeu cinco, empatou três e venceu apenas uma vez - 2 a 0 no Santa Cruz. Na última rodada perdeu para o Figueirense por 2 a 1, em Florianópolis.

Com 31 pontos, o time campineiro caiu da quinta para a oitava posição. Está a seis pontos do Ceará, que é o quarto colocado e que abre a lista do G4 - a zona de acesso. Uma situação ruim, segundo alguns dirigentes, para um time que ficou 15 rodadas no G4 durante o primeiro turno.

A primeira mudança no departamento de futebol é o afastamento de alguns jogadores do elenco, entre cinco e seis ao todo. A segunda poderia ser na comissão técnica. O Guarani só volta a campo no dia 4 de setembro, uma segunda-feira, às 20 horas, diante do Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).