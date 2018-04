Em má fase no Alemão, Hannover demite treinador

Bergmann. O clube não vence há sete jogos, e está em 16º lugar no Campeonato Alemão, na zona de rebaixamento do torneio, à frente apenas de Nuremberg e Hertha Berlin.

De acordo com o presidente do Hannover, Joerg Schmadtke, a demissão aconteceu porque a direção perdeu a confiança no treinador. "Não tínhamos mais a sensação de que ele conseguiria dar aos jogadores o estímulo necessário para manter a equipe na primeira divisão", disse o dirigente.

Bergmann, de 50 anos, assumiu o comando do Hannover em agosto, e teve de lidar com uma temporada turbulenta no clube, sobretudo devido à morte do goleiro Robert Enke. A diretoria ainda não anunciou quem será o novo treinador.