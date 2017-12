Em má fase, Porto demite técnico espanhol Julen Lopetegui

Por meio de um breve comunicado, o clube português apenas informou sobre a saída do comandante e avisou que Rui Barros assumiu interinamente a direção técnica da equipe. Sem falar sobre as razões para a decisão, somente destacou que "Porto e Julen Lopetegui estão neste momento a negociar os termos da rescisão do contrato".

O técnico espanhol tinha contrato com o clube até 2017, mas em quase dois anos no clube não conseguiu fazer o time ganhar nenhum título. Os insucessos em campo também contrastam com o alto investimento feito pelo clube no ano passado, quando gastou 37 milhões de euros em reforços, entre eles o goleiro Casillas, ídolo histórico do Real Madrid.

A pressão por resultados fica clara pelo fato de que o Porto hoje figura na vice-liderança do Campeonato Português, atrás apenas do Sporting. Lopetegui, por sua vez, nunca havia dirigido um clube da elite, tendo apenas acumulado experiência sob o comando de seleções de base da Espanha, com a qual foi campeão europeu sub-19 e sub-21.