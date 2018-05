Em Maceió, Avaí aproveita cansaço do CRB e goleia pela Série B

O Avaí conquistou uma grande vitória fora de casa ao golear o CRB por 4 a 0 em pleno estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na partida que abriu a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira. Na verdade, o time alagoano completou seu quinto jogo, pela Série B e pela Copa do Nordeste, em apenas 15 dias e acabou vaiado por sua torcida.

O time alagoano, com seis pontos, é o 13º colocado e fica perigosamente próximo da zona do rebaixamento já que o Sampaio Corrêa, primeiro time dentro da zona da degola, ainda joga na rodada e tem apenas dois pontos a menos.

O Avaí, com mais uma vitória, dorme dentro do G4. O time catarinense chegou aos 11 pontos e assumiu a quarta colocação. Mas Londrina, com oito, São Bento e Figueirense, com nove, Coritiba, com dez, e Paysandu, com 11, ainda jogam no complemento da rodada e podem ultrapassá-lo.

O primeiro tempo em Maceió foi movimentado, com os dois times buscando o ataque constantemente. A diferença é que o CRB desperdiçava as chances criadas, enquanto o Avaí soube transformar os ataques em gols. Logo aos dez minutos, Rodrigão marcou o primeiro gol. Romulo recebeu cruzamento da esquerda e bateu. O goleiro João Carlos espalmou e o centroavante só completou para o gol vazio.

O time da casa seguia desperdiçando chances e, no contra-ataque, Renato marcou o segundo. Rodrigão recebeu na entrada da área e rolou para o meia bater colocado para o fundo do gol. Ainda na primeira etapa, aos 35 minutos, o lateral-esquerdo Capa fez jogada individual, invadiu a área e bateu na saída do goleiro, marcando o terceiro do catarinense.

Na segunda etapa, o CRB tentou reagir e assumiu postura ainda mais ofensiva. No entanto, o visitante seguia explorando os contragolpes e transformou a vitória em goleada. Aos 14 minutos, André Moritz tentou drible na entrada da área e a bola sobrou para Rodrigão que completou de primeira e acertou o canto direito do goleiro João Carlos, fechando o placar em 4 a 0 para os visitantes.

O Avaí volta a campo na sexta-feira da próxima semana, no dia 25 de maio, quando recebe o Paysandu na Ressacada, em Florianópolis (SC). No sábado, dia 26, o CRB visita o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 x 4 AVAÍ

CRB - João Carlos; Ayrton (Bruno Paulo), Edson Borges, Flávio Boaventura e Diego; Tinga, Lucas, Diego Rosa (Leilson) e Edson Ratinho; Willians Santana (Mazola) e Neto Baiano. Técnico: Júnior Rocha.

AVAÍ - Aranha; Guga, Fagner Alemão, Betão, Airton e Capa (João Paulo); Judson, Renato e Pedro Castro (André Moritz); Romulo (Getúlio) e Rodrigão. Técnico: Geninho.

GOLS - Rodrigão, aos 10, Renato, aos 29, e Capa, aos 35 minutos do primeiro tempo. Rodrigão, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Betão (Avaí).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).