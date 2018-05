Em Maceió, CRB ganha do Luverdense por 3 a 0 e confirma boa campanha na Série B

O CRB conseguiu encerrar a temporada de 2016 com chave de ouro. No último jogo diante da sua torcida neste ano, o time dirigido pelo técnico Mazola Júnior venceu o Luverdense por 3 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O duelo desta 38.ª rodada fechou o Campeonato Brasileiro da Série B. O time da casa encerrou com 58 pontos, em sétimo, contra 55, em nono, dos mato-grossenses.

O goleiro Júlio César, há quatro anos no CRB, deixou o gramado aos 43 minutos do primeiro tempo para a entrada de Bruno. Emocionado, o jogador anunciou a sua aposentadoria aos 38 anos. Ele marcou época com o Santo André, quando levantou a Copa do Brasil em 2004. Além disso, é bicampeão alagoano em 2015 e 2016.

O JOGO

Diante da torcida, o CRB começou o confronto pressionando em busca do primeiro gol. Luidy, que agora jogará no Corinthians, até tentou nos primeiros minutos, mas a bola só foi tocar o fundo das redes aos 35 minutos. Gabriel Valongo segurou Flávio Boaventura dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, o artilheiro Neto Baiano abriu o marcador, no meio do goleiro de Gabriel.

Antes do apito final da primeira etapa, aos 46 minutos, Gerson Magrão carregou a bola com velocidade, invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro, sem chances. A vantagem no placar fez com o que o time de Mazola Júnior voltasse mais tranquilo para o restante do jogo, além de reanimar a torcida.

Em ritmo de festa, o CRB ampliou o placar aos 15 minutos do segundo tempo e transformou o jogo em um triunfo tranquilo. O mesmo Gerson Magrão roubou a bola na intermediária, carregou até a meia lua e bateu rasteiro, cruzado, sem chances para Gabriel Leite. O time da casa seguiu pressionando, mas não conseguiu aumentar o placar, mas a festa estava garantida.

FICHA TÉCNICA

CRB 3 x 0 LUVERDENSE

CRB - Júlio César (Bruno); Marcos Martins, Flávio Boaventura, Gabriel e Peri; Matheus Galdezani, Glaydson Almeida, Gerson Magrão e Roger Gaúcho (Welinton Junior); Luidy (Rafinha) e Neto Baiano. Técnico: Mazola Júnior.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Moacir, Gabriel Valongo, Airton e Paulinho; Ricardo, Diogo Sodré (Alaor Junior), Raphael Macena e Sérgio Mota (Café); Rafael Silva e Alfredo (Caio Quiroga). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Neto Baiano, aos 35, e Gerson Magrão, aos 47 minutos do primeiro tempo; Gerson Magrão, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luidy (CRB); Gabriel Valongo (Luverdense).

ÁRBITRO - Leandro Bízzio Marinho (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).