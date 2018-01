Em Maceió, CRB marca no último minuto e derrota o América-MG por 1 a 0

Com o resultado, o time alagoano se afasta do rebaixamento, chegando a 33 pontos, oito a mais do que o Ceará, primeiro dentro da zona da degola. O América-MG, que permanece com 41, desperdiça a chance de se aproximar dos principais concorrentes ao acesso para a primeira divisão. O atual quarto colocado é o Bahia, com quatro pontos a mais.

Em um primeiro movimentado, o CRB foi mais presente no campo de ataque, enquanto que o América-MG buscava surpreender nos contragolpes. Na melhor chance da primeira etapa, aos 37 minutos, o meia Cañete cobrou um escanteio curto e Clebinho levantou para a área. Maxwell cabeceou e quase abriu o placar para o time da casa, mas a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro João Ricardo.

O América-MG melhorou após o intervalo e passou a chegar com mais frequência ao gol adversário, mas se complicou aos 27 minutos, quando o volante Rodrigo Souza agrediu Clebinho fora do lance de jogo e foi expulso. Com um homem a mais, o CRB chegou a assustar e acertou uma bola na trave em um cabeceio de Ricardinho, mas não conseguia tirar o zero do placar até o último minuto, quando Bocão fez cruzamento na medida da direita e Audálio marcou o gol da vitória.

Na 27.ª rodada, o América-MG vai a Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, no estádio Serra Dourada, nesta sexta-feira, às 20h30. No sábado, é a vez do CRB visitar o Macaé, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 x 0 AMÉRICA-MG

CRB - Júlio César; Bocão, Audálio, Diego Jussani e Wellington Saci; Olívio (Josa), Somália, Clebinho e Cañete (Danilo Bueno); Maxwell (Ricardinho) e Daniel Cruz. Técnico: Mazola Júnior.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Wesley Matos, Alison, Anderson Conceição e Michel (Pablo); Leandro Guerreiro, Rodrigo Souza, Henrique Santos e Tony (André); Marcelo Toscano e Richarlison (Diego Lorenzi). Técnico: Givanildo Oliveira.

GOL - Audálio, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wellington Saci, Josa e Cañete (CRB); Alison, Henrique Santos e Marcelo Toscano (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Souza e Leandro Guerreiro (América-MG).

ÁRBITRO - Rafael Tracin (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).