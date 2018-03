Em Madri, Barcelona derrota Real por 2 a 1 Após cinco anos, o Barcelona voltou a derrotar o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. O time do brasileiro Ronaldinho Gaúcho venceu, neste domingo, de virada, por 2 a 1. Todos os gols saíram no segundo tempo. Solari abriu o placar para o Real aos nove minutos, Kluivert empatou aos 13 e Xavi fez o gol da vitória aos 41 minutos. A quatro rodadas do final do campeonato, o Real segue com 70 pontos ao lado do Valencia, enquanto o Barcelona soma 66. Athletic Bilbao x Valencia completam a rodada ainda neste domingo.