Em Madri, Ronaldo elogia Kaká e nega retorno ao Real

O AS levantou a hipótese da volta de Ronaldo ao Real pelo fato de o craque ter prometido a Florentino Perez, durante amistoso festivo promovido pelo jogador e Zidane, em novembro de 2008, que um dia voltaria ao Real Madrid quando se tornar um dirigente. "Tudo que Florentino faz é bom. É um gênio. Mas veremos. Ainda não penso em voltar ao Real Madrid. Tenho uma ótima relação com o clube e mais concretamente com Florentino. Mas sou jogador e, assim, não me vejo ainda trabalhando para o Real Madrid", disse.

Já sobre Kaká, Ronaldo afirmou que o jogador é um amigo seu e "tem feito maravilhas" com a camisa do seu novo clube. Ao mesmo tempo, o brasileiro elogiou o futebol que vem sendo exibido por Cristiano Ronaldo, que veste no Real Madrid a camisa 9 que foi usada pelo jogador do Corinthians na equipe espanhola. "Ele (Cristiano Ronaldo) me parece muito bem com esse número. Diria a ele que faça o máximo com essa camisa. É um excelente jogador", comentou.

Ronaldo também evitou fazer comparações da sua fase galáctica no Real, quando a equipe também era formada por várias estrelas do futebol mundial, com a atual do clube de Madri. "Não há critérios para comparar essa etapa com a minha. Eu desejo o melhor ao (Real) Madrid", ressaltou.

Ronaldo tem a sua volta a São Paulo prevista para esta quinta-feira, quando deve retornar aos treinos no Corinthians. O técnico Mano Menezes conta com a presença do jogador na partida deste sábado, contra o Atlético-PR, no Pacaembu, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.