Em Madri, Ronaldo faz festa pelos 27 anos Ronaldo completa hoje 27 anos de idade. Coleciona uma fortuna em gols e a conta bancária explodindo os cofres com o depósito de US$ 26 milhões por ano. É o primeiro jogador multinacional da história do futebol, tamanho volume de empresas que, por contrato, usam a sua imagem nos quatro cantos do mundo. Nenhum outro jogador fatura mais que Ronaldinho. Nem Beckham, rei do marketing, nem Pelé. A festa de aniversário será na sua mansão na região de Madri, no condomínio chic de La Moraleja. ?Uma comemoração bem brasileira, apenas para os amigos?, disse rodrigo Paiva, porta-voz de Ronaldinho.