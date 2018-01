Em Madureira, o Flu vence por 3 a 0 Já classificado, o Fluminense derrotou o Madureira, por 3 a 0, neste domingo, em Conselheiro Galvão, e praticamente o eliminou da próxima fase do Campeonato Estadual. O Tricolor atuou com sua equipe titular e totalizou 18 pontos na tabela de classificação. As equipes tiveram dificuldades para armar suas jogadas no primeiro tempo. Apesar dos problemas, o Fluminense conseguiu ameaçar o gol do Madureira em ataques com o atacante Magno Alves. No segundo tempo, o Fluminense melhorou seu desempenho e conseguiu vencer a formação defensiva do Madureira. Aos 13 minutos, o atacante Agnaldo fez o primeiro gol da equipe. O gol motivou os jogadores do Tricolor, que aumentaram a vantagem com o atacante Roni, aos 26 minutos. Depois de tabelar com Magno Alves, Roni marcou seu segundo gol na partida, o terceiro do Fluminense e encerrou o marcador, aos 42 minutos.