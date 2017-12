Em Marília, Marcos estará em casa Marcos nasceu em Oriente, a apenas 13 quilômetros de Marília. E neste sábado, pela primeira vez, estará disputando uma partida como profissional no estádio que, quando criança, freqüentava como torcedor. Os jogos do MAC que acompanhou na década de 80, principalmente contra os grandes clubes de São Paulo, não foram esquecidos pelo goleiro do Palmeiras. E muito menos pela mãe Antônia, que recebeu o ingresso de número 1 para a partida de amanhã. "Se dependesse da minha torcida, gostaria que o Marília subisse junto com o Palmeiras", disse Marcos. Mas os elogios terminam por aí. O goleiro, que não participou da partida da fase de classificação contra esse adversário por estar na seleção brasileira, recebeu informações do reserva Sérgio de que o gramado do estádio Bento de Abreu está ruim, com iluminação precária. "Acho que um jogo importante como esse merecia ser realizado em um estádio melhor. Mas, de qualquer forma, meu fim de semana será diferente. Depois da partida, vou encontrar meus pais. Teremos um belo almoço de domingo", disse o goleiro. Com quase sete anos de Palmeiras, Marcos também está vibrando com o clima que decisão que tomou conta do grupo. "Fazia tempo que isso não acontecia. Acho que desde 2001 a torcida não se motivava como agora. O que os torcedores fizeram na quarta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Sport no Parque Antártica, foi brincadeira!" v