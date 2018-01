Em Medellín, cai preço dos jogos Sem a Argentina, principal desfalque da Copa América, Medellín abriga, nesta sexta-feira, os jogos da primeira rodada do Grupo C, tentando evitar prejuízos. Sem os argentinos, os organizadores tiveram de reduzir em 20% o preço dos ingressos das partidas marcadas para a cidade para atrair o público, desmotivado com o baixo nível das equipes que lá irão atuar: Uruguai, Honduras, Bolívia e Costa Rica. Os uruguaios enfrentam os bolivianos na abertura da rodada, às 20 horas, como favoritos da chave e buscam provar porque são os maiores campeões da competição, ao lado da Argentina, com 14 títulos. Mas, a missão não será fácil, pois seu técnico, Victor Púa, levou à Colombia jogadores jovens, abrindo mão dos craques que atuam na Europa. Por isso, e pelo fato de o rival ter levado seus titulares, o treinador transfere a condição de favorito ao adversário que, segundo ele, está um passo à frente. "Enfrentaremos um bom rival. Respeitamos, mas não temos medo," disse Púa, que promete surpreender, como 99, quando o Uruguai foi à decisão do torneio com uma seleção composta por jogadores reservas - perdeu para o Brasil por 3 a 0. "Trouxe bons jogadores, capacitados, que podem realizar uma boa Copa." Jogo dos convidados - Na seqüência, às 22h15, acontece o clássico da América Central, envolvendo as seleções convidadas para a competição: Honduras - substituiu a Argentina - e Costa Rica - entrou na vaga do Canadá. Os costa-riquenhos tentam manter a boa fase. Nas eliminatórias, a seleção lidera o hexagonal da Concacaf, ao lado dos Estados Unidos, com 13 pontos. Para os hondurenhos, será a chance de vingar a derrota para o adversário por 3 a 2, único tropeço da seleção em casa nas eliminatórias.