Em meio a boatos sobre transferência, Dembélé falta a treino do Borussia Dortmund

Um dos alvos preferidos do Barcelona para substituir Neymar, que se transferiu ao Paris Saint-Germain, o atacante francês Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund, faltou ao treino da equipe na manhã desta quinta-feira. O jogador de 20 anos não justificou a ausência e o clube alemão já anunciou que ele foi punido e não participará da estreia na Copa da Alemanha contra o Rielasingen-Arlen, um time semi-amador, neste sábado, fora de casa.

"Oumane Dembélé faltou ao treino hoje (quinta-feira) sem qualquer justificativa válida e ele tomou essa decisão conscientemente. É claro que nós aplicaremos uma sanção pela sua atitude", disse Michael Zorc, diretor de futebol do Borussia Dortmund. "Nós já o suspendemos dos próximos treinos e da partida deste fim de semana após conversa com nosso treinador (Peter Bosz)", completou.

As primeiras informações sobre a ausência do atacante no treino era de que ele estava sumido. Mas o diretor do Borussia Dortmund confirmou que Dembélé está em Dortmund. "O jogador está em Dortmund apesar de outros informes dizerem o contrário", completou Michael Zorc.

Veloz e criativo, Dembélé é visto como um dos jogadores com maior potencial no futebol europeu. O francês já havia sido procurado pelo clube catalão anteriormente, quando defendia o Rennes, da França, mas optou pelo Borussia Dortmund por considerar que teria mais chances de ser titular. Em uma temporada no time alemão, o jovem se tornou um dos principais destaques da equipe, marcando 10 gols e dando 21 assistências.

Devido à sua importância na equipe, o Borussia Dortmund diz que não deseja vender o atacante, cujo contrato não tem cláusula de rescisão. Segundo o jornal catalão Sport, porém, os alemães exigem 150 milhões de euros (R$ 555 milhões) para fechar negócio. O Barcelona não cogita pagar essa quantia.

O Real Madrid também teria procurado Dembélé, mas segundo jornal francês Le Parisien, o jovem teria escolhido atuar com o meia argentino Lionel Messi e o centroavante uruguaio Luis Suárez.