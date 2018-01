Em meio à crise, apostando no futebol É facil ver as bochechas de Dick Law corarem e ele abrir um largo sorriso. Basta mencionar a palavra ?estádio? perto do executivo que ficou famoso no Brasil por dois anos e meio quando respondia pela Hicks Muse, parceira de Corinthians e Cruzeiro. ?É um sonho. Imagine o estádio do Corinthians pronto, o Parque Antártica reformulado, a Vila Belmiro e o Morumbi reformados. É meu maior sonho.? Apesar da experiência repleta de frustrações entre novembro de 1999 e abril deste ano ? principalmente a construção do estádio do Corinthians, que ficou no papel ?, investir no negócio futebol brasileiro é a mais recente opção de um administrador que resolveu apostar na mudança do cenário. Leia mais no Jornal da Tarde