Em meio a crise, clubes argentinos cobram US$ 21 milhões da Fifa

Os principais clubes argentinos têm pronta uma carta para ser enviada à Fifa cobrando que a entidade máxima do futebol disponibilize cerca de US$ 21 milhões em até 72 horas. O dinheiro havia sido prometido pela Comissão Normatizadora implementada pela Fifa e pelo governo argentino na Associação de Futebol Argentino (AFA).

O novo governo da Argentina, do presidente Mauricio Macri, decidiu encerrar o programa Fútbol para Todos, vitrine dos governos Kirchner, que servia como financiamento estatal para o futebol, uma vez que o Estado detinha os direitos de transmissão do Campeonato Argentino.

O fim do programa, no início do mês, significou também o fim dos recursos que garantem a sobrevivência dos clubes. Na carta à Fifa, porém, os clubes lembram que em uma reunião em 26 de agosto ficou acertado que a Comissão Normatizadora arcaria com a cota de dezembro, de 350 milhões de pesos argentinos.

O dinheiro, porém, nunca chegou aos clubes. Eles agora alegam que como foi a Fifa quem instaurou a comissão, ela é quem deve pagar a conta, sob o risco de o Campeonato Argentino não continuar em 2017.

O tom da carta é duro e cobra que a Fifa envie os recursos "em um prazo não superior a três dias desde o recebimento desta carta, tendo em conta a responsabilidade que cabe à Fifa em virtude de ter constituído a comissão normatizadora".

De acordo com o jornal El Clarín, os clubes, que se reuniram nesta quinta-feira em Buenos Aires, entendem que deixá-los sem dinheiro é uma estratégia da comissão para que aceitem a oferta da Turner e da FOX pela compra dos direitos de transmissão do Campeonato Argentino. A proposta foi rechaçada por ser considerada baixa demais.