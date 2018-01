Em meio a crise, Juventude recebe Cruzeiro O Juventude recebe o Cruzeiro, neste domingo, às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, em meio a muitas incertezas. A equipe caxiense quebrou no último final de semana um longo jejum de nove jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Paraná por 2 a 1, em Curitiba. Mas, no meio da semana, acabou desclassificada na semifinal do Campeonato Gaúcho ao empatar em 0 a 0 com o 15 de Novembro, de Campo Bom. O trabalho do técnico Marinho Peres, que assumiu o cargo na nona rodada, em substituição a Cristóvão Borges, continua sendo questionado, inclusive por dirigentes. Na quarta-feira, surgiu o boato de que teria ocorrido um contato com Joel Santana técnico do Vitória, desmentido depois. Mas, pela primeira vez desde que chegou ao Juventude, Marinho demonstrou estar sentindo o peso das críticas e pediu uma trégua para tentar conduzir o seu trabalho. O zagueiro Índio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Rodrigo Pontes, expulso no jogo com o Paraná, são os desfalques. A novidade é o meia Hugo, que ficou dois meses fora do time como punição a uma agressão a árbitro em jogo amistoso. Ele participou da partida de quarta-feira, contra o 15, e foi o melhor em campo. Antes da suspensão, Hugo vinha sendo um dos destaques do time, e sua ausência coincidiu com o período sem vitórias. O técnico Marinho Peres comando um coletivo na sexta-feira, quando encaminhou a escalação da equipe. Mas, como geralmente ele apresenta uma surpresa na formação, a confirmação dos que sairão jogando ocorrerá apenas instantes antes da partida.