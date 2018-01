Em meio à desmanche no elenco, Internacional recebe a Chapecoense no Beira-Rio A eliminação na Copa Libertadores, na fase semifinal, apressou o processo de reformulação no elenco do Internacional. Neste domingo, às 16 horas, o time colorado entra em campo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar a Chapecoense, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem três de seus principais jogadores do elenco.