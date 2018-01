Em meio à faxina, lanterna Joinville se despede da Série A contra o Grêmio

A partida será um adeus também para muitos jogadores do elenco. A maior parte dos atletas com contrato até o final do ano será dispensada - a lista deve sair na próxima semana. Entre eles está o veterano Marcelinho Paraíba. Apenas dois jogadores que estão no clube por empréstimo devem continuar: os zagueiros Rafael Donato e Domingues. Outros emprestados, como os atacantes Edigar Junio e Silvinho, voltam aos seus clubes.

A diretoria, inclusive, já começou a apresentar reforços como o volante Diones, que chegou na última sexta-feira. "No ataque, precisamos trazer pelo menos dois jogadores porque teremos a volta do Welinton Júnior (emprestado ao Paysandu). Contamos com o William Popp, Mariano Trípodi e o Fernando Viana", comentou o diretor de futebol, João Carlos Maringá.

No duelo deste domingo, o técnico PC Gusmão deve fazer apenas uma alteração na equipe que perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0 na última rodada. O volante Anselmo, um dos atletas que a diretoria tenta acertar permanência, retorna após cumprir suspensão.